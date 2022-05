José Manuel Figueroa explicó por qué decidió reclamar los derechos de varias canciones a Ana Bárbara, tras más de 20 años de haber sido escritas.

Hace unas semanas, José Manuel Figueroa sorprendió anunciando sus intenciones de demandar por plagio a Ana Bárbara, su exnovia y quien se suponía era su amiga.

Y es que, José Manuel Figueroa aseguró ser el verdadero autor de la canción ‘Fruta Prohibida’ y otros temas que Ana Bárbara ha lanzado como suyos en años anteriores.

Al enterarse del asunto, Ana Bárbara dijo confiar en que todo se trataba de un mal entendido, no obstante, aseguró tener pruebas fehacientes de que ella escribió ‘Fruta Prohibida’.

Ante ello, José Manuel Figueroa contraatacó, asegurando que sus abogados ya atienden el tema. No obstante, una duda seguía en el aire: ¿por qué decidió reclamar sus supuestas canciones tras más de 20 años?

El hijo de Joan Sebastian explicó todo al periodista Gustavo Adolfo Infante, empezando por contar el origen de las canciones:

José Manuel Figueroa dijo que tiempo después se enteró que Ana Bárbara había decidido registrar las canciones que supuestamente él escribió, sin darle el crédito correspondiente:

“Después me entero, cuando hicimos la producción de los hermanos, fue cuando sacó el disco, fue que me enteré que me había sacado de todos los créditos: como arreglista, como compositor, como productor, de todo me sacó, dije, ‘ah, bueno, está bien’”

Pese a reiterar que no le había importado ser eliminado de los créditos de las canciones, José Manuel Figueroa dijo que ahora ha decidido pelear por ellas debido a que piensa grabarlas:

“Yo esos temas los quiero volver a grabar, los grabé de hecho hace dos años y empecé a negociar con ella, ya que había pasado bastante tiempo, la empecé a buscar para que me diera mi crédito, no estaba yo ni peleando, digamos, ni regalías atrasadas ni nada, y no quiso negociar, no quiso poner mi nombre en los temas, entonces ahora me veo en la necesidad de empezar a juntar mis pruebas”

José Manuel Figueroa