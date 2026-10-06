Alfredo Olivas enfureció durante su concierto en el Palenque de Fiestas de Octubre tras la agresión de un asistente.

Las Fiestas de Octubre 2026 se realiza en Guadalajara y Alfredo Olivas inauguró la serie de eventos musicales y culturales del evento el pasado viernes 2 de octubre.

Alfredo Olivas pausa concierto en palenque de Fiestas de Octubre tras agresión

Alfredo Olivas se encontraba interpretando una canción en su Palenque de Fiestas de Octubre, cuando uno de los asistentes le arrojó hielos, por lo que el cantante pausó su presentación.

Alfredo Olivas confrontó al agresor: “La pregunta es muy concisa ¿Tú tiraste el hielo? ¿Quién tiró hielo?”.

Alfredo Olivas (Alfredo Olivas Oficial / Facebook)

El público señaló al presunto responsable de arrojar hielo y Alfredo Olivas lo confrontó; al no recibir respuesta, siguió con su concierto después de lanzarle un insulto.

Alfredo Olivas estrena nuevo EP llamado “Esta es mi pasión”

El pasado 30 de septiembre se estrenó el nuevo EP de Alfredo Olivas llamado “Esta es mi pasión”, el cual incluye 6 canciones donde destacan el género norteño y de banda.

“Esta es mi pasión” incluye melodías como Mayday y La pelea de mi vida, canciones que ya forman parte del setlist del cantante. Así como:

Por los clavos de Cristo

Temporal sin ti

Esta es mi pasión

No te limites