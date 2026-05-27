El cantautor mexicano, Reyli Barba regresa con lo mejor de su música con concierto al Auditorio Nacional de la CDMX este 27 de mayo.

Así que prepárate para disfrutar que te tenemos a continuación los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Reyli Barba en Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: SanJuan MX

Setlist de canciones: Aproximadamente 20

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

"Tuve miedo que al dejarme de echar esos mezcales ya no tuviera yo la inspiración", dijo sobre su alcoholismo. (Instagram / @reylibarbaoficial)

A Caballo Tour 2026 de Reyli Barba en el Auditorio Nacional

La gira de conciertos A Caballo Tour 2026 de Reyli Barba en el Auditorio Nacional aterriza hoy 27 de mayo para deleite de los fans.

Por lo que ya tienen todos los detalles para disfrutar de la música en vivo de Reyli Barba en el Auditorio Nacional y no te pierdas de nada.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.