Majo Aguilar se presentará en coincierto desde el Auditorio Nacional de la CDMX para cerrar su gira 2026 “Se Armó el Baile”.

A continuación, los horarios a tener en cuenta para los fans que asistirán al concierto:

Puertas: a las 18:30 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: de 2 horas aproximadamente

Término: a ñas 22:30 horas

¿Qué esperar del concierto de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional?

El concierto de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional forma parte de su gira Se Armó El Baile, que llega a su cierre en solitario este viernes 13 de noviembre de 2026.

La presentación representa un momento importante en la carrera de la cantante, quien llegará por primera vez como artista estelar al llamado Coloso de Reforma, después de una gira con más de 60 fechas.

El espectáculo propone una combinación de mariachi y banda sinaloense en vivo, con la que la intérprete busca ofrecer una experiencia musical que conserve las raíces del regional mexicano y, al mismo tiempo, incorpore una propuesta sonora dinámica.

Majo Aguilar (Instagram/@majo__aguilar)

El concierto también apuesta por la cercanía con los asistentes. En fechas anteriores, Majo Aguilar ha interactuado con sus seguidores, invitado a algunos al escenario y compartido momentos festivos con el público.

La identidad visual de Se Armó El Baile combina elementos tradicionales con detalles contemporáneos. Para esta etapa, la cantante utiliza trajes de charro personalizados, vestidos con bordados artesanales, chaquetas llamativas y botas.

Más allá del espectáculo, la fecha representa para Aguilar el cumplimiento de un sueño de infancia y la consolidación de su camino como solista, construido a partir de su trabajo y sus propias composiciones.