El Teatro Metropólitan recibe en concierto a la cantante española y ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez hoy lunes 1 de junio.

Y para que armes tu itinerario de llegada y salida, a continuación les tenemos todos los detalles del horario en que termina el concierto del 1 de junio de Leire Martínez en Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh (Instagram/@leiremo_oficial)

Aquella Niña Tour 2026 de Leire Martínez hoy 1 de junio en el Teatro Metropólitan

Leire Martínez trae a la CDMX su esperada gira de conciertos Aquella Niña Tour 2026 hoy 1 de junio en el Teatro Metropólitan.

Así que ya tienes los detalles necesarios para disfrutar del concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.