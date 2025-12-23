¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo CDMX? Te damos el horario del 22 de diciembre.

Como parte del Festival en el Zócalo Luces de Invierno, Los Cardenales de Nuevo León darán un concierto gratuito.

Horario del 22 de diciembre para el concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo CDMX

La Secretaría de Cultura de la CDMX ya reveló el horario del concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo:

Duración del concierto: 1 hora y 30 minutos

Termino del concierto: 9:00 de la noche

Después de la presentación de Los Cardenales de Nuevo León, el Festival en el Zócalo “Luces de Invierno” se extenderá con la presentación de Sonido Barrio Norte:

Inicio de concierto: 9:05 de la noche

Duración: 1 hora y 25 minutos

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo CDMX (Cardenales De Nuevo Leon / Facebook)

¿Qué conciertos habrá en el Zócalo CDMX? Cartelera de Festival “Luces de Invierno”

El Festival “Luces de Invierno” del Zócalo CDMX contará con los siguientes conciertos hasta el 4 de enero 2026:

23 Diciembre: Los Askis - 7:30 de la noche y Mosaico Sonidero - 9:05 de la noche

25 Diciembre: Orquesta de Pepe Arévalo -6:05 de la tarde y Danzonera Urban - 8:30 de la noche

26 Diciembre: Jazz & Flow - 5:00 de la tarde y Baby Volcano - 7:00 de la noche

28 Diciembre: Cimarrón - 6:15 de la tarde y Chimo Psicodélico 7:30 de la noche

29 Diciembre: Renee -6:15 de la tarde y The Altons -7:30 de la noche

30 Diciembre: Las Víctimas del Dr. Cerebro - 8:10 de la noche y Out of Control Army - 9:15 de la noche

2 Enero: Los Amantes de Lola - 6:10 de la tarde y La Barranca - 9:10 de la noche

3 Enero: Orquesta de Pérez Prado - 6:05 de la tarde y Orquesta Canela - 8:40 de la noche

4 Enero: Ibrahim Ferrer Jr. - 6:15 de la tarde y Ana Tijoux - 8:15 de la noche