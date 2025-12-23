¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo CDMX? Te damos el horario del 22 de diciembre.
Como parte del Festival en el Zócalo Luces de Invierno, Los Cardenales de Nuevo León darán un concierto gratuito.
Horario del 22 de diciembre para el concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo CDMX
La Secretaría de Cultura de la CDMX ya reveló el horario del concierto de Los Cardenales de Nuevo León en el Zócalo:
- Duración del concierto: 1 hora y 30 minutos
- Termino del concierto: 9:00 de la noche
Después de la presentación de Los Cardenales de Nuevo León, el Festival en el Zócalo “Luces de Invierno” se extenderá con la presentación de Sonido Barrio Norte:
- Inicio de concierto: 9:05 de la noche
- Duración: 1 hora y 25 minutos
- Termino del concierto: 10:30 de la noche
¿Qué conciertos habrá en el Zócalo CDMX? Cartelera de Festival “Luces de Invierno”
El Festival “Luces de Invierno” del Zócalo CDMX contará con los siguientes conciertos hasta el 4 de enero 2026:
- 23 Diciembre: Los Askis - 7:30 de la noche y Mosaico Sonidero - 9:05 de la noche
- 25 Diciembre: Orquesta de Pepe Arévalo -6:05 de la tarde y Danzonera Urban - 8:30 de la noche
- 26 Diciembre: Jazz & Flow - 5:00 de la tarde y Baby Volcano - 7:00 de la noche
- 28 Diciembre: Cimarrón - 6:15 de la tarde y Chimo Psicodélico 7:30 de la noche
- 29 Diciembre: Renee -6:15 de la tarde y The Altons -7:30 de la noche
- 30 Diciembre: Las Víctimas del Dr. Cerebro - 8:10 de la noche y Out of Control Army - 9:15 de la noche
- 2 Enero: Los Amantes de Lola - 6:10 de la tarde y La Barranca - 9:10 de la noche
- 3 Enero: Orquesta de Pérez Prado - 6:05 de la tarde y Orquesta Canela - 8:40 de la noche
- 4 Enero: Ibrahim Ferrer Jr. - 6:15 de la tarde y Ana Tijoux - 8:15 de la noche