Latin Mafia se presenta hoy 1 de junio en el Palacio de los Deportes, así que te compartimos el horario en que termina su concierto.

Como parte de de su gira ‘Te odio y te extraño mucho’, Latin Mafia dará concierto en el Palacio de los Deportes dando un show especial para sus fans en Ciudad de México.

Concierto de Latin Mafia en el Palacio de los Deportes: Horario del fin de su concierto hoy 1 de junio

El concierto de Latin Mafia en el Palacio de los Deportes de hoy 1 de junio terminará a las 10:00 pm aproximadamente.

Luego de haber anunciado fechas en Ciudad de México como parte de su tour ‘Te odio y te extraño mucho’, Latin Mafia cumplirá hoy 1 de junio con su segunda fecha en la capital.

El 31 de mayo fue el concierto de la primera fecha que Latin Mafia tenía programada para la Ciudad de México, show que calificaron como todo un éxito.

A través de un post en Instagram, la agrupación mexicana de indie pop de Monterrey, Nuevo León, dijeron a sus fans “lo hicieron increíble”, pidiendo a sus fans darles “más, más y más”, este 1 de junio.

Por otra parte, mostraron lo repleto que estuvo el Palacio de los Deportes en su primer concierto, pues lograron sold out.

Sin embargo, no tuvieron la misma suerte para su concierto del 1 de junio, pues Latin Mafia no logró tener un sold out para este segundo show.

¿Quién es María Guadalupe de Latin Mafia? Sus conciertos en CDMX tienen una dolorosa dedicatoria

Latin Mafia se presentó en el Palacio de los Deportes el 31 de mayo y 1 de junio, concierto que dedicaron a María Guadalupe entre lágrimas, pero ¿quién es?

El post que la agrupación compartió en Instagram sobre su primer concierto en CDMX, provocó preguntas al dedicarlo con nombre y apellido, además de cambiar el nombre de su tour.

“María Guadalupe Marroquín Rocha, te amo y te extraño mucho”. Latin Mafia, grupo.

Pero ¿Quién es María Guadalupe Marroquín Rocha? La agrupación lloró al recordarla en el escenario y compartir que murió el 28 de mayo.

María Guadalupe de Latin Mafia era la abuelita de la agrupación conformada por los tres hermanos, de modo que quebraron al recordarla y con amor le dedicaron sus shows en CDMX.