¿Yuya se va de las redes? Está a pocas semanas de convertirse en mamá

Actualmente Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, tiene poco más de siete meses de embarazo.

Varias semanas atrás, Yuya y su pareja, Siddhartha, anunciaron que estaban en la espera de su primer bebé, quien llevará el nombre de Mar.

Desde entonces, en varias ocasiones se le ha podido ver a Yuya compartiendo fotos o videos de lo feliz que está con su embarazo.

Por su parte, los fans de Yuya no han dudado en mostrarle su apoyo en cada ocasión, haciéndole ver que están ansiosos por conocer a Mar.

El pasado 11 de agosto Yuya reveló por medio de sus historias de Instagram que falta muy poco para el nacimiento de su bebé.

Por lo que anunció a sus fans que se ausentará de las redes sociales durante un mes; para así poder dedicarse al cuidado y planeación de la llegada de su primogénito.

Pues desea dedicar ese tiempo para ella misma y para su bebé; además de recibirlo en las mejores condiciones.

A pesar de que se ausentará durante el último mes de su embarazo, la Youtuber aseguró que sus fans no sentirán tanto su ausencia, pues dejará material grabado para que su equipo lo publique mientras ella no esté presente.

“No les he platicado pero... bueno me voy a ir. Un mes antes voy a dejar mi hogar, voy a dejar un poquito a mi equipo de trabajo y me voy a ir a la dulce espera”

Yuya