Este sábado, Yuya sorprendió a sus seguidores con la noticia de su embarazo .

A través de redes sociales, Yuya compartió un tierno mensaje dedicado a su bebé, a quien llamará ‘ Mar ’.

Con una fotografía y video luciendo su vientre abultado junto a Siddhartha, Yuya dio algunas pistas sobre la elección del nombre de su bebé.

A continuación, te decimos cuál es el significado.

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en redes sociales como Yuya, anunció que está en espera de su primer bebé .

De acuerdo con su información en redes, su embarazo tiene un avance de 6 meses.

En compañía de Siddhartha, la famosa youtuber se dijo emocionada por saber que hay “dos corazones latiendo” dentro de su cuerpo.

Con un video en YouTube, Yuya dedicó la primera carta dedicada a su hijo.

Asimismo, vía Instagram, Yuya posteó una fotografía en blanco y negro para revelar el nombre de su bebé: ‘ Mar ’.

Si bien es sencillo predecir a qué hace referencia el nombre ‘ Mar ’, Yuya detalló cuál es el significado del nombre.

En el video publicado, la youtuber relacionó el nombre de su bebé con la inmensidad de los mares y océanos.

Así lo escribió Yuya:

Aunque en sus redes sociales no muestran muchas fotografías juntos, Siddhartha también compartió tres fotografías junto con Yuya y señaló que pronto “serán tres”.

Asimismo, retomó el nombre de su hijo, ‘ Mar ’, para explicar el nuevo sentido de su vida.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”

Siddhartha