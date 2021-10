Luego de que la revista TV Notas diera a conocer que el matrimonio de la cantante está pasando por una crisis, vía redes sociales, Yuridia se burla de su “separación” con Matías por alcoholismo.

Y es que el polémico medio asegura que Matías Aranda , representante y pareja de Yuridia, está hartó de ella debido a que ha comenzado a beber alcohol en exceso .

Por lo que a través de sus historias de Instagram, hace un momento, Yuridia publicó un par de imágenes junto a Matías Aranda, con la que se burla de la absurda publicación.

“Aquí leyendo por qué @elmatiaranda me dejó y no me aguantó”, escribió junto a una imagen de ambos muy sonrientes y enseguida agregó: “Unos chupirules o qué?”

Yuridia desmiente separación (@yuritaflowers / )

Yuridia se burla de su "alcoholismo" (@yuritaflowers /Instagra)

¿Qué dijo TV Notas sobre Yuridia?

La aclaración llega tras lo dicho por revista TV Notas, medio que asegura el matrimonio de Yuridia pende de un hilo ya que el confinamiento ligado a la pandemia por coronavirus les complicó la convivencia.

Sobre todo porque Yuridia entró en una etapa de autodestrucción y es que constantemente abusa de las bebidas alcohólicas.

Yuridia (@yuritaflowers/Instagram)

De acuerdo con la revista, basándose en un testimonio de una “conocida de Yuridia”, el alcoholismo de la cantante empezó en marzo de 2020 cuando la cantante se fue a refugiar a su casa de Tepoztlán, con motivo de la pandemia.

Yuridia comenzó a tomar sola y en reuniones con amigos, incluso sus padres, a quienes visitó recientemente en Hermosillo, notaron éste problema debido a que ella se la pasó tomando cervezas con el pretexto de celebrar su cumpleaños.

Por si fuera poco, la artista comenzó a publicar en redes sociales videos alcoholizada, por lo que su disquera la reprendió ya que da una pésima imagen.

Por supuesto, Matías Aranda no se quedó callado y le exigió que deje de beber ya que además de ser alcohólica gasta mucho dinero en el vicio y es que se llega a tomar hasta cuatro costosas botellas al día.

Razón por la que ella comenzó a insultarlo y lo llamó “mantenido”, por lo que sin más él se fue a la casa de Tepozotlán y ella se quedó en el departamento que tienen en CDMX.

Informe resultó ser falso, según aclara Yuridia en sus historias de Instagram.