“Se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía, se comenzó a tocar”, escribió Yuridia

Yuridia sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que sufrió acoso sexual cuando apenas era una niña de 6 años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Yuridia compartió una fotografía de su niñez para contar la historia de acoso sexual que vivió a tan corta edad, mientras jugaba a las muñecas en la casa de una vecina.

Yuridia fue acosada por el hermano de una vecina

Yuridia recordó que, cuando tenía entre 5 y 6 años, visitaba la casa de sus vecinas para jugar con muñecas. En una ocasión, Yuridia se quedó sola en el cuarto de su amiga cuando el hermano mayor entró; se bajó los pantalones, y comenzó a masturbarse mientras la observaba.

“Estaba en casa de mi vecina jugando a las muñecas en su habitación cuando de repente me quedé sola, al minuto entra su hermano que en ese entonces quizás tenía 18, se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía, se comenzó a tocar de forma explícita.” Yuridia

Debido a su corta edad, Yuridia no comprendía qué significaba lo que hacía el hombre, por lo que solo se escondió en la cama de su amiga con el “corazón a punto de explotar”.

“No sabía qué significaba eso, pero entendía que no era bueno, me metí en la cama de abajo en la litera de mi amiga porque él estaba bloqueando la puerta, yo me sentía un animal acorralado, cuando están a punto de matarlo.” Yuridia

“Pensé que no tenía que contarle a mi mamá porque la culpa la tenía yo”: Yuridia

La cantante de 34 años dijo que, al pasar de los años, se ha convencido de que “tenía un ángel” que la cuidaba en ese momento, pues el hermano de su vecina nunca la tocó .

“Ese día estoy segura que tenía un ángel que me cuidaba pues el hermano mayor de mi vecina se cansó de hacer lo que estaba haciendo, se subió el pantalón y se fue, no me puso ni una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo.” Yuridia

Yuridia confesó que, al salir de la casa y “sentirse libre”, supo de inmediato que no debía contárselo a su nadie. “Aunque el daño ya estaba hecho, por naturaleza pensé que así era la vida, que no tenía que contarle a mi mamá porque la culpa la tenía yo”, escribió.

Luego de 34 años, Yuridia dejó de sentirse culpable y de creer que “merecía” todas las situaciones de acoso sexual que sufrió.

“ME ENCANTARÍA poder decir que esta fue la última vez que sufrí de acoso sexual, pero NO, eso siempre fue constante y tuvieron que pasar 34 años para que ya hiciera cuentas y me enterara de todas las veces que me pasó algo así y lo dejé pasar porque siempre creí que me lo merecía.” Yuridia

Finalmente, Yuridia aplaudió la lucha de las mujeres por salir a las calles a exigir la seguridad que “nos pertenece”. Reconoció que, después de todo, se considera una sobreviviente que pudo seguir adelante y "encontrar paz y felicidad" luego de sufrir acoso sexual cuando era niña.