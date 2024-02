Yuri de 60 años de edad deja entrever que si Cristian Castro no le cumple en la gira, ahora que terminó con Mariela Sánchez lo demandaría.

La ruptura de Cristian Castro de 49 años de edad y Mariela Sánchez podría afectar los compromisos con respecto a la gira que mantiene con Yuri.

Yuri se pronunció sobre su rompimiento con la argentina, y dijo que espera que su socio cumpla con las fechas acordadas de su tour.

Yuri ha dado a conocer que Cristian Castro ha guardado su distancia y está en silencio tras su separación con Mariela Sánchez de 42 años de edad.

La cantante no ha hablado con él y dice cuál es el futuro de la gira que tienen.

Yuri se manifestó sobre la ruptura de Cristian Castro con Mariela Sánchez, después de los cantantes compartieran escenario en la gira ‘’Unidos en el escenario’'.

En una conferencia, Yuri se mostró sorprendida ante dicha noticia.

Especialmente porque en los shows que dieron en el Auditorio Nacional, la pareja se veía enamorada.

Pese a que el cantante ha mantenido su distancia, Yuri subrayó que no considera que esta situación pueda afectar los shows de su gira.

Cuestionada sobre si temía que Cristian Castro cancelara su participación en el tour, Yuri respondió que espera que no suceda.

Yuri recalcó que el cantante es muy profesional, mismo que mantienen un contrato firmado referente a su gira en conjunto en diversas ciudades de México.

Aunque calificó a su socio artístico como una persona responsable, fue clara y afirmó que estaría dispuesta a tomar acciones legales contra él.

En el hipotético escenario de que se hiciera a un lado del proyecto.

Yuri recalcó que como artista se tiene que dejar a un lado la vida privada para seguir con los compromisos laborales expresando que el “show debe de continuar”.

Así mismo, opinó que no considera que su separación de la empresaria argentina afecte emocionalmente a Cristian Castro, quien espera tener noticias de él.

Después de la inesperada separación de Cristian Castro de su pareja, es Yuri quien ha decidido dar declaraciones públicas.

Reveló que no ha tenido contacto con Cristian Catro desde su concierto en el Auditorio Nacional y se enteró de la ruptura a través de los medios.

Aunque ha intentado comunicarse con él, percibe que el cantante prefiere mantener distancia.

La incertidumbre sobre el futuro de su relación profesional y personal persiste para Yuri, quien espera poder hablar con Cristian Castro pronto para aclarar las cosas.

Yuri también expresó confianza en que la ruptura no llevará a Cristian Castro a caer en vicios como el alcohol, ya que asegura “no toma alcohol ni fuma”.

“No lo he visto. Cantamos el segundo día. Me enteré de todo después. No, no lo he visto. Le he marcado. Le he mandado mensajito, pero como que él quiere guardar su distancia. No sé cómo esté. Cuando salí a cantar, yo no sabía. Me enteré después

Yuri