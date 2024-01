Durante una entrevista en exclusivo, Yuri explotó porque la andan divorciando de su esposo Rodrigo Espinoza.

Por lo que mientras hablaba de su gira, Yuri -de 60 años de edad- tuvo que aclarar la verdad de su situación sentimental.

Y a pesar de que dijo que el divorcio es un tema que esta moda en redes sociales, Yuri celebró sus 28 años de casa con Rodrigo Espinoza -de 51 años de edad-.

En una entrevista en exclusivo para el programa ‘Despierta América’, Yuri aclaró los rumores sobre su supuesto divorcio.

Y a pesar de que la revista ‘TV Notas’, aseguró que Yuri y su esposo estaban pasando por una crisis, la cantante mexicana aseguró que era falso.

De acuerdo con la cantante, en redes sociales estaría de moda divorciar a los famosos; sin embargo, ella celebró sus 28 años de casada con Rodrigo Espinoza.

Además, aseguró que su matrimono con Rodrigo Espinoza continua y continuará de la mejor manera, y en caso contrario, ella será quien de la noticia.

“El día que me divorcie, que no lo creo, yo les diré a mi público ‘oigan esta relación se terminó’, creo que los artistas tenemos el deber de siempre dar la cara”

En cuanto a que se tacha a Yuri como una mujer celosa, ella señaló ya no estar en edad de eso y que su esposo no le da motivos para tener esos sentimientos.

“Es un hombre de Dios, es un hombre, no me da motivos para que yo me sienta celosa”

Yuri