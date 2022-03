Yuri dice “¿por qué tengo que opinar?” al preguntarle sobre Sasha Sokol

Yuri ha recibido críticas por comentarios que han sido considerados homofóbicos , pero ella lo niega. Ahora fue cuestionada sobre que pensaba del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano , por lo que ella contestó que no tenía nada que opinar.

La posición de la cantante de “El Apagón” ha sido neutral y tajante al respecto de la relación que mantuvieron Luis de Llano y Sasha Sokol cuando ella era menor de edad. Reporteros preguntaron a Yuri su opinión sobre el tema y ella prefirió mantenerse al margen.

Sasha Sokol ha recibido apoyo de personalidades del espectáculo, como Benny Ibarra, Erick Rubín, Mariana Garza, entre otros. Pero Yuri prefirió no hacer comentarios sobre el tema.

“No, no voy hablar de eso chicos, no me pregunten de algo...¿por qué tengo qué opinar yo?”, dijo la artista ante las primeras preguntas de la prensa”.

Yuri