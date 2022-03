”El apagón”, canción de Yuri ¿habla de incesto? Esto dice la letra

Luego de que reviviera la polémica de la canción de Yuri “El apagón”, de nuevo llamó la atención el motivo por el que desean que sea cancelada.

Pese a que es un éxito de 1991, en la actualidad la letra de “El apagón’, misma que no fue escrita por Yuri , es calificada como incesto, pero ¿esto es real?

Aunque Yuri ha declarado en ocasiones anteriores que debido a que este es uno de sus éxitos más solicitados en sus conciertos, modificó la letra. El objetivo principal no queda en el olvido.

Yuri pasa de polémica en polémica, pues las críticas le han llovido por fingir pelea con María León para promocionar una canción o hasta comentarios homofóbicos.

Pero en esta ocasión no fueron acciones recientes lo que llevaron a que Yuri recibiera las críticas de los cibernautas, sino la canción que comenzó a cantar en 1991.

Una vez más la polémica de “El apagón” se vio navegando por redes sociales, luego de recordar que esta habla sobre supuestamente incesto.

Y aunque Yuri habría dicho que modificó el verso de la famosa canción para evitar las ofensas a su público, la duda es ¿si hablaba de incesto?

Es un único verso el que revela que la canción de Yuri sí hablaba de incesto, pues esta narra que al suceder “El apagón”, alguien la toca, hasta que descubre que es su papá.

Aquí la letra original y el verso en el que Yuri le canta al incesto.

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón, vale más que yo me calle, la aventura que allí me sucedió, me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle, ¡ay! que me sucedió”.

"El apagón", canción de Yuri.