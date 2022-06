Durante su participación en la tercera temporada de ‘Las estrellas bailan e Hoy’, Yulianna Peniche confirma entre lágrimas su ruptura con José Luis ‘Parejita’ López.

Antes de salir a bailar, Yulianna Peniche confirmó que se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, pues además de su separación sufrió la muerte de su perrita.

Yulianna Peniche y José Luis, mejor conocido como “Parejita” López, mantenían un romance desde el año 2019. La pareja anunció su compromiso en el 2020 y ambos se mostraron muy emocionados por el nuevo paso de su relación.

Desde que anunció su participación en la tercera temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Yulianna Peniche se mostró muy emocionada pues regresaría a la televisión después de su participación en ‘Inseparables’.

Durante el reality de parejas, Yulianna Peniche y José Luis ‘Parejita’ López se habían mostrado como una de las relaciones más sólidas, sin embargo la actriz confirmó el fin de su compromiso.

Este jueves Yulianna Peniche y Alfredo Tame se presentaron en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. La pareja llegó con grandes expectativas pues en sus últimas actuaciones habían conseguido sorprender a los jueces.

Sin embargo antes de su baile, se presentó un video en donde Yulianna Peniche confirmó que se había terminado su compromiso con José Luis ‘Parejita’ López.

Yulianna Peniche puntualizó que se sentía tranquila tras la finalización de su compromiso que duró dos años.

Entre lágrimas Yulianna Peniche destacó que después de dos años de compromiso, sentía que la relación no iba avanzando ya que nunca tuvieron en realidad planes de boda.

“Ya dejé de usar el anillo, ya no estoy comprometida. Nunca vivimos juntos, no hubo planes de boda en sí y pasó mucho tiempo. A mi me entregó el anillo de compromiso hace casi dos años y no hubo un avance”

Yulianna Peniche