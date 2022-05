Andrea Legarreta le pide a Yulianna Peniche que se bañe durante “Las estrellas bailan en Hoy”. La conductora del programa Hoy sorprendió por su comentario sobre la higiene que tiene la actriz durante el concurso de baile.

Tras su corta participación en la segunda temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”, Yulianna Peniche regresó para esta nueva emisión, pero en compañía de Alfredo Tame.

No es el primer concurso en donde participa Yulianna Peniche, pues también fue parte de ‘Inseparables’. Sin embargo vivió un momento complicado cuando Luis ‘Potro’ Caballero y Estefanía Ahumada la llamaron “tramposa”.

La tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” ha comenzado con grandes polémicas. Este lunes 23 de mayo empezó una nueva semana en donde las parejas se enfrentarán para evitar ser eliminados, luego de la salida de Bárbara Torres y Los Huarachines.

Yulianna Peniche y Alfredo Tame se presentaron en este primer día. La pareja había vivido su mejor momento en el baile la semana pasada cuando lograron grandes calificaciones.

Sin embargo la pareja sorprendió a los jueces pero no por su coreografía, sino por un comentario que realizó Yulianna Peniche en el detrás de escena de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Y es que en una de las grabaciones de sus ensayos, Yulianna Peniche confesó que no se había bañado ya que se le había hecho tarde y prefirió llegar a tiempo a su llamado.

“No, no me bañe. No me dio tiempo o me bañaba o llegaba a temprano a mi ensayo ¿qué prefieren puntualidad o limpieza?”

Yulianna Peniche