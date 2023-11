El youtuber Yulay se fue desde el 26 de octubre a ayudar a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis, pero su buena fe lo hicieron caer en una estafa que le costó 50 mil pesos.

A través de sus redes sociales, Yulay -de 27 años de edad-, pidió ayuda a sus seguidores, pues está en busca de una persona que lo estafó con 50 mil pesos.

La estafa le sucedió cuando buscaba rentar maquinaria para sacar los escombros de Acapulco, que quedaron por el huracán Otis, y mandó un adelanto, “ese dinero no es para ti es para ayuda”, le dice el youtuber.

Al youtuber Yulay solo le bastaron unas horas y ver lo que había provocado el huracán Otis en Acapulco, para ir al puerto a ayudar a la gente, pero ahora resultó estafado.

Por medio de varios historias en Instagram y tweets, Yulay denunció que le robaron 50 mil pesos, cuando buscaba ayudar a los damnificados de Acapulco.

Con una screenshot de la cara del estafador, el creador de contenido explicó que le mandó 50 mil pesos en forma de anticipo para rentarle maquinaria que le ayudaría a sacar escombros en Acapulco.

Sin embargo, Yulay reconoce “me confié demasiado”, pues la persona no llegó con la maquinaria y ahora no le responde para reclamarle los 50 mil pesos que le dio.

Por otra parte, está moviendo sus redes sociales para que le ayuden a encontrar al estafador, proporcionando su rostro, un breve video para reconocerlo más a fondo y hasta los datos bancarios donde mandó los 50 mil pesos.

Hell and Heaven 2023: Estas son las bandas que han cancelado hasta ahora

“Un hijo de la chingada, no tiene nombre este carnal, nos acaba de estafar, habíamos alquilado supuestamente cuatro máquinas para una semana, le dimos un anticipo de 50 mil pesos, no llegó con las máquinas”.

Asimismo, Yulay está apostando por el remordimiento de conciencia del estafador, diciéndole “ese dinero no es para ti”, apuntando a que es para los damnificados de Acapulco.

Esta persona nos estafó con la ayuda para Acapulco, le alquilamos la maquinaria para recoger el escombro por las afectaciones y no contesta ni da la cara, le habíamos depositado un anticipo de $50 mil pesos pic.twitter.com/Nuk3jO7rQt

Yulay compartió el rostro y datos bancarios de un hombre que lo estafó con 50 mil pesos, cuando este buscaba ayudar a damnificados de Acapulco; ahora solo quiere su dinero.

El youtuber pidió al estafador que diera la cara y le regresara ese dinero que no es suyo, incluso diciéndole que no habrá repercusiones legales, pues solo quiere el efectivo apra seguir ayudando.

“Nada más devuélveme el dinero y ya, no hay problema hermano, no seas gacho, esta ayuda es para Acapulco, no para ti”.

Yulay, youtuber.