YosStop se siente Sherlock Holmes en su maternidad; ya sabe por qué se siente tan mareada, aunque sus estudios no han arrojado nada malo con su estado de salud.

A finales del mes de octubre, YosStop de 32 años de edad anunció el nacimiento de su hija Amyra, sin embargo la influencer no ha podido disfrutar de su maternidad ya que confesó que ha tenido algunos problemas en su salud.

Tras varias semanas en las que se ha sentido mal, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, compartió que se puso en modo Sherlock Holmes para averiguar que le pasaba.

A través de su cuenta de Instagram, YosStop ha compartido con sus seguidores varios aspectos de su maternidad, tanto los buenos aspectos como los problemas a los que se ha tenido que enfrentar junto a su esposo Gerardo González.

Sin embargo YosStop también alarmó a sus seguidores al revelar que desde que nació su hija se había sentido mal. La influencer reveló que le habían mandado a realizar unos estudios para conocer el por qué se sentía mal.

En sus Instagram Stories, YosStop destacó que ya se había realizado los estudios, pero al parecer todo se encontraba muy bien y los médicos desconocían el origen de sus mareos.

“Les había platicado que me sentía muy mareada, que se me había subido la presión un par de veces, pero estaba tomando medicina. Y que me iba a hacer unos estudios, ya me los hice y todo salió muy bien”

YosStop