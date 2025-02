En enero de 2025, YosStop quedó absuelta de los delitos sexuales y discriminación que le fue implicado en 2021. Ahora la creadora de contenido habla abiertamente de los 5 meses que estuvo en la cárcel.

Buscando promover la línea de sus labiales, YosStop de 34 años de edad, acudió a La Caminera en EXA, a hablar de esto, pero su tiempo en Santa Martha no es algo que pueda quedar de lado.

Así que te contamos qué es lo que YosStop contó sobre sus 5 meses en prisión, mismos que tacha como “terribles” por la incertidumbre fuera y las condiciones del reclusorio de Santa Martha.

A casi un mes de que YosStop fuera totalmente absuelta de sus delitos, la influencer rompió el silencio sobre lo que vivió en los 5 meses que estuvo en la cárcel de mujeres de Santa Martha, Acatitla.

Fue a través de una entrevista en La Caminera, que contó que los primeros cinco días dentro de prisión preventiva, no comió y estaba en shock sin saber qué ocurriría.

YosStop contó que cuando se está en prisión preventiva las meten a unas celdas llamadas “las changueras”, donde es un espacio pequeño con al menos 30 mujeres dentro.

Es ahí donde las mujeres que están en prisión preventiva, pasan parte de su proceso en lo que el juez determina su culpabilidad o inocencia.

“Es una tortura psicológica, no es lo mismo decir pago cinco años o lo que me toque, a decir, haber cuánto tiempo voy a estar aquí, mi juicio no avanza y así”.

YosStop, influencer.