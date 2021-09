YosStop continúa enviando mensajes de reflexión a sus seguidores desde la cárcel. Vía Instagram, la youtuber recordó una antigua fotografía que se tomó ‘tras las rejas’.

Si bien se trata de una imagen editada, YosStop consideró que se trata de un “mensaje de la Yoss del pasado” que presentía la cárcel.

Tal como ha ocurrido con el resto de las publicaciones, fue Gerardo González, novio de Yoseline Hoffman, quien compartió el mensaje en Instagram.

“Presentía que algo pasaría”, dice YosStop sobre su fotografía del pasado

Desde el pasado mes de junio, cuando dio inicio su prisión preventiva, YosStop ha intentado mantenerse en contacto con sus seguidores.

Aprovechando su impacto en redes sociales, la youtuber ha encargado a su novio algunos mensajes de reflexión dedicados a sus fans y familia.

En la última publicación de Instagram, YosStop recordó una vieja fotografía donde aparece ‘tras las rejas’.

Aunque se trató de una imagen en edición, ella la considera ahora un fuerte “mensaje de la Yoss del pasado”.

“¿Se acuerdan de esta foto? La subí el día 13 de Junio. Una foto donde me encuentro entre unos barrotes, donde sólo una parte de mí está afuera”, se lee en la publicación.

Fotografía de YosStop 'tras las rejas' (@justyoss)

En la fotografía puede verse a una YosStop tranquila; con los ojos cerrados y la cabeza afuera de una reja.

La youtuber describió la imagen cómo una clara muestra de sus sentimientos en la cárcel .

“La magia de la edición. Así me siento, con la cabeza volando en un edificio cerrando los ojos sin saber qué va a pasar, pero solo falta un poco de creatividad para crear una realidad hermosa.” Yoseline Hoffman

Asimismo, Yoseline Hoffman dejó entrever que sí tuvo algunas sospechas previas sobre ir a la cárcel.

“Así me sentía, (…) presintiendo que algo pasaría y cambiaría mi vida. Esto no es más que un mensaje de la Yoss del pasado para la Yoss del presente.” Yoseline Hoffman

YosStop reitera que la cárcel la ha ayudado a “crecer”

YosStop también aprovechó la fotografía para reiterar su crecimiento y aprendizaje estando en la cárcel.

Y es que, en más de una ocasión, la youtuber ha descrito como “poderoso” e “importante” su tiempo tras las rejas.

“Esta oportunidad no solo me ha ayudado a crecer, (...) me ha mostrado esos nuevos caminos que tanto buscaba y no encontraba”, dicen las palabras de la famosa.

YosStop (Instagram)

Yoseline Hoffman agradeció a la “Yoss del pasado” por crear mensajes que ahora resultan significativos y reales.

Asimismo, se adelantó a felicitar a la “Yoss del futuro” por salir de la cárcel con la “fuerza y paciencia” que tanto desea actualmente.