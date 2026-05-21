Yoseline Hoffman de 35 años de edad, conocida como YosStop compartió que tras casi cinco años terminó de escribir su libro sobre su experiencia en la cárcel.

Sin embargo, YosStop aclaró que aunque le agradece a tres personas cercanas en su libro, no se disculpará con su víctima Ainara Suárez, cuya denuncia la llevó a la cárcel.

YosStop no se disculpa con Ainara Suárez en su libro, aclara

La creadora de contenido estuvo en prisión en 2021 en el penal de Santa Martha Acatitla tras una denuncia de Ainara Suárez, donde se le acusó a YosStop de pornografía infantil.

Ante los cinco meses que YosStop estuvo en la cárcel, decidió escribir un libro sobre su experiencia asegurando habla desde su lado más vulnerable de principio a fin.

Por otra parte, la youtuber fue cuestionada por Sale el Sol sobre los agradecimientos que incluyó en su libro, asegurando que fueron dedicados a tres personas de su familia.

Sin embargo, también dejó claro que no menciona a Ainara Suárez en su libro ni para pedirle una disculpa, pues asegura que no es algo que tenga que hacer.

“No y no tengo porqué”. YosStop, creadora de contenido.

Parte del trato que Ainara Suárez y YosStop tuvieron en 2021 por el proceso legal, consistió en que la creadora de contenido se disculpara públicamente con la joven.

Sin embargo, el video de YosStop fue muy criticado por la actitud que muestra en él y por haber leído en su totalidad las disculpas a su víctima.

En aquél momento, Ainara Suárez explicó “como tal no le otorgué el perdón”, aclarando que se trató de una “suspensión del proceso condicional del proceso” y reclasificación del delito por discriminación.