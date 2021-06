Ainara, la joven que denunció a la youtuber YosStop, habló sobre el infierno que tuvo que vivir tras la circulación de un video en donde es abusada sexualmente.

La situación empeoró luego de que la youtuber YosStop hiciera mención acerca de lo sucedido y parte de sus más de 5 millones de seguidores atacaran a Ainara .

“En 2018 fui a una fiesta, me emborraché y me violaron. También lo grabaron, lo compartieron y meses después se hizo bastante viral porque lo mencionó una youtuber famosa”

YosStop llamó a Ainara “puta” y de “moral distraída”, además de que criticó su cuerpo y aseguró que la joven “se buscó” ser violada, revictimizándola.

En consecuencia, Ainara la denunció por el delito de “pornografía infantil en agravio de una menor de edad” , pues YosStop describió y publicitó los actos sexuales.

Ainara, la joven que denunció a la youtuber YosStop, dijo que se tardó en aceptar que la habían violado, pues no recuerda el momento en que sucedió.

“Me llegó un mensaje de un amigo, me mandó el video, yo lo vi y dije: ‘No, no hay manera de que sea yo, no me acuerdo de haber hecho eso’”

