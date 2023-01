Yeri Mua se quedó con hambre de tacos por culpa de Rappi. Así lo denunció a través de redes sociales, donde le reclamó con todo a la app y al repartidor que se quedó con su pedido.

Horas antes de que Yeri Mua se lamentara en el ciberespacio por su comida perdida, presumió haber cenado con su amigo, el tabién influencer Kunno, quien parece haberla puesto en tentación con el platillo que eligió.

La misma noche, Yeri Mua celebró una pijamada para presentarles a sus mejores amigos su nuevo departamento, lo que terminó con la influencer durmiendo al lado de una persona misteriosa.

¿Ell viernes 13 es un día de mala suerte? Yeri Mua -quien recientemente reveló que su ex tiene una millonaria deuda con ella- parece haber confirmado que sí, puesese día subió una historia a Instagram donde se quejó de una mala experiencia.

Según contó Yeri Mua, esa noche se encontraba reunida con unos amigos en su casa, por lo que decidieron pedir comida a través de la app de Rappi.

El pedido se hizo a la Taquería Orinoco, según dijo Yeri Mua, y se pagó al completar la orden, sin embargo, la comida nunca llegó a su casa.

Ante ello, Yeri Mua no se quedó callada y expuso su horrible experiencia con Rappi en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores, quejándose de que la app que, según afirmó, no le solucionó el problema:

“Oigan no mam3n, pedimos tacos Orinoco en Rappi y el culero del rap y se quedó con nuestros tacos, se los tragó el culero y se quedó con el dinero y Rappino me supo responder, no sé qué no sé qué pedo. Rappi, yo sí me quedé con hambre y se pasó de v3rga su pinche repartidor, se quedó con el dinero”

Yeri Mua