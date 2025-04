Yeri Mua -de 23 años de edad- gastó 400 mil pesos en cambiar una de sus mayores inseguridades: Su sonrisa.

Fue por medio de diversos videos en sus redes sociales que la influencer dio a conocer el procedimiento al que se sometió.

Pues Yeri Mua se cambió a unas nuevas carillas dentales debido al bullying y acoso que recibía constantemente por parte de sus haters.

Quienes solían hacerle comentarios despectivos como “dentona”, lo que le generó profundas inseguridades a Yeri Mua.

“Me hacía mucha burla por mis dientes, pero ya lo logré, ya me quité lo dentona. Se me quitó“.

La influencer Yeri Mua compartió con sus seguidores un poco de los detalles que conllevaron el final definitivo de sus inseguridades.

De acuerdo con Yeri Mua, el costo de sus carillas dentales fue de alrededor de 400 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, aclaró que esto no lo decía para tratar de alardear con sus posibilidades económicas.

Pues sólo quería aclarar que el procedimiento en sí es caro debido a que las carillas son costosas.

Esto sumando el hecho de lo doloroso que es el proceso y el tiempo que una persona puede llegar a tardar en encontrar su sonrisa perfecta:

“Y no lo digo por presumir, lo digo porque tener dentaduras de carillas son muy caras, dolorosas, no siempre encuentras tu dentadura ideal”.

Pero esto no fue todo lo que Yeri Mua dio a conocer de su cambio de carillas.

Ya que aprovechó algunos videos para quejarse del fuerte dolor que empezaba a sentir tras el procedimiento.

Debido a que el efecto de la anestesia ya estaba terminando, por lo que podía sentir el dolor con más intensidad.

Sin embargo, las quejas cesaron pronto para Yeri Mua. Pues se mostró firme al decir que, mientras sea por belleza, el dolor era lo de menos.

“Me estoy muriendo de dolor y quiero llorar [...] Si es dolor por belleza, les juro que me importa una mierda, solo quiero ser bonita”.

Si bien Yeri Mua se mostró visiblemente afectada y llorando por el dolor que sentía, de igual forma se le vio feliz con su cambio.

Pues en sus diferentes videos, la influencer no dejaba de decir que el cambio lo hizo para sentirse bien con su imagen.

Yeri Mua presumió sus nuevos dientes más pequeños, asegurando que de esta manera se iban a acabar las burlas por su sonrisa .

“Ya no hay más caballito. Yeri Mua con dientes chiquitos y no salidos, pero me dolió un chingo”.

Yeri Mua