¿Se acabó el CryMua? Es la pregunta que se hacen los usuarios con el shippeo entre Yeri Mua y Cry, pues han revelado que tomaron una decisión por culpa de los fans tóxicos.

Desde hace casi 4 meses que las redes sociales se han vuelto locas con el shippeo CryMua, es decir con la relación entre Yeri Mua -22 años- y el streamer de Twitch, Cry -24 años-.

Aunque todo comenzó con críticas de Cry hacia Yeri Mua, los fans comenzaron a shippearlos creando el CryMua, el cual se hizo realidad cuando ambos comenzaron a conocerse y relacionarse.

Poco a poco tanto Yeri Mua como Cry se hicieron muy buenos amigos y comenzaron a surgir colaboraciones de ambos en redes sociales; sin embargo, debido a los fans tóxicos el CryMua ha tomado un rumbo diferente.

¿Qué pasó con Cry y Yeri Mua? Los dos tomaron una difícil decisión con el CryMua

Aunque Yeri Mua y Edward Martinconi, conocido en redes como Cry, estaban felices con el CryMua, en redes sociales hubo fans muy tóxicos que comenzaban a exigirles que los dos siempre estuvieran juntos.

E incluso que tanto Yeri Mua como Cry incluyeran al otro en sus proyectos, esto pese a que ambos han revelado que no hay una relación amorosa pese al shippeo del CryMua, y los une una fuerte amistad.

Y es que todo explotó cuando Yeri Mua reclamó a los fans tóxicos del CryMua el que criticaran a su círculo de amigos y colaboradores por no ser “tan guapos” como Cry.

Pues los fans tóxicos del CryMua citricaron a Yeri Mua por juntarse con otras personas que no fueran Cry, e incluso aseguraban que la influencer y cantante estaba lastimando y “engañando” a Cry.

El shippeo CryMua llegó a tales extremos que tanto Yeri Mua como Cry tomaron una difícil decisión: ya no colaborarán de manera pública.

Es decir que aunque Yeri Mua y Cry seguirán siendo amigos, todo será por privado y se darán un descanso del CryMua, pues no habrá publicaciones en redes sociales sobre ellos dos conviviendo.

Pues tanto Yeri Mua como Cry explicaron que valoran más su amistad que las colaboraciones, y no quieren que haya malentendidos creados por fans tóxicos del CryMua que puedan separarlos.

Yeri Mua y Cry aseguran que siempre estarán juntos y apoyándose, pero de manera privada

En sus respectivos canales, Yeri Mua y Cry revelaran que el CryMua se pausará y su relación de amistad pasaría a ser privada por culpa de los fans tóxicos.

No obstante, ante las preguntas de los usuarios, Yeri Mua reveló el porqué no estaría en una relación de pareja con Cry y es que aseguró que ella tiene mil defectos y no cree que sea la mujer indicada para él.

“No es por hacerme menos a mi, pero a veces pienso en todos mis defectos como mujer y no se si yo sería una mujer indicada para estar a su lado amorosamente. Siento que en el amor aún me fallan muchas cosas y aún tengo muchas cosas que arreglar; él tiene mucha más responsabilidad afectiva que yo y hay cosas que aún sigo construyendo” Yeri Mua

Asimismo, Yeri Mua aseguró que Cry puede seguir conociendo personas y no tiene nada de malo, pues ambos se consideran mejores amigos.

Por otro lado, Cry le dedicó unas palabras a Yeri Mua pese a que el CryMua ya no será público de momento:

“Yeri, te quiero muchísimo, tú lo sabes lo importante que eres en mi vida, siempre voy a estar aquí para ti esto ya te lo he dicho por privado pero también lo digo públicamente. Yo sé que siempre vas a estar para mi, siempre vamos a estar bien uno con el otro, porque el problema nunca fuimos nosotros y ojalá poder volver a disfrutar cuanto antes del CryMua como lo hemos hecho, de una forma inocente y no de una forma con mañas, presiones, exigencias como se ha estado convirtiendo estos últimos días” Cry

Es decir que tanto Yeri Mua como Cry han decidido calmar las cosas con el CryMua de manera pública, y aseguraron que no van a dejar de estar el uno para el otro o de apoyarse “desde las sombras”.