Yeri Mua, de 22 años, ya fue víctima de la inteligencia artificial; acusa que le editaron fotos para verla desnuda.

Ahora que goza del éxito, no sólo como influencer, sino también como cantante y hasta con el frustrado CryMua, no todo es felicidad para Yeri Mua.

La exreina del Carnaval de Veracruz denunció que ha sido víctima de la inteligencia artificial, con la que se han creado fotos íntimas de ella.

Ante el delito cibernético del que es objeto, Yeri Mua se mostró decepcionada, pues acusó que las culpables serían fans del K-pop.

La noche del jueves 24 de enero, Yeri Mua recurrió a su cuenta de X para denunciar que fans del K-pop estaban difundiendo fotografías intimas de ella en las redes sociales.

Yeri Mua aclaró que las imagenes no son reales, sino creadas con Inteligencia Artificial; aún así, dijo sentirse “muy expuesta físicamente”.

“Yo asi con las fotos de mi puchita fake peluda😭 me siento muy expuesta físicamente ni los hombres me hacen eso q les pasa 🫵🏻🤡”

Asimismo, Yeri Mua se mostró decepcionada de que las responsables de difundir las fotos donde aparece desnuda, supuestamente sean mujeres.

Ante la delicada situación, Yeri Mua pidió a sus casi 2.5 millones de seguidores en X que le ayuden a denunciar las imagenes, para que sean retiradas de las redes.

Yeri Mua dijo que la situación era tan delicada que incluso sus amigos ya se habían comunicado con ella para alertarla, lo que la hizo sentir más expuesta y asqueada.

“Si, me acaba de hablar un amigo preocupado por que las están difundiendo como si fueran reales, todos están muy preocupados por que las están exponiendo como si fueran reales, ay no se me siento muy expuesta q asco me dan las que hicieron eso con mi cuerpo”

Yeri Mua