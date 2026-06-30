La actriz Daveigh Chase, recordada por dar vida a la valiente Lilo en la exitosa película de Disney Lilo & Stitch y por su terrorífico papel como Samara en El Aro, falleció el pasado 16 de junio y de acuerdo con el informe oficial del Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles, ya se sabe la causa de muerte: SIDA.

El documento confirma que la causa principal de la muerte de Daveigh Chase fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), derivado del VIH, junto con el consumo crónico de múltiples sustancias como condición significativa; su deceso ocurrió en un hospital de la ciudad mientras estaba hospitalizada.

Daveigh Chase, voz de Lilo en ‘Lilo & Stitch’ y Samara en ‘El Aro’, murió de sida a los 35 años

La muerte de Daveigh Chase, actriz que dio vida a Samara en The Ring y prestó su voz a Lilo en Lilo & Stitch, volvió a conmocionar a Hollywood tras revelarse la causa oficial de su fallecimiento. El informe del forense confirmó que la intérprete murió a los 35 años por complicaciones derivadas del SIDA.

Durante las primeras semanas posteriores a la muerte de Daveigh Chase, versiones difundidas por personas cercanas indicaban que la actriz había muerto por una meningitis bacteriana y una grave infección sanguínea; sin embargo, la autopsia descartó esas causas como el origen principal del deceso.

Daveigh Chase (El Aro) (Internet)

Esto según declaraciones del padre de Daveigh Chase, John David Schwallier a The New York Times, quien reveló que tenía problemas de adicción y vivía en situación de calle en Los Ángeles junto a su novio.

Nacida el 24 de julio de 1990, Daveigh Chase saltó a la fama con solo 11 años al prestar su voz a Lilo en la cinta animada de 2002 de Disney, que se convirtió en un clásico de Disney. Meses después, interpretó a la niña Samara en El Aro, papel que la marcó como una de las villanas más icónicas del cine de terror y le valió reconocimiento en los MTV Movie Awards.

La carrera de Daveigh Chase incluyó participaciones en series como Big Love y otras producciones, pero en los últimos años enfrentó serios problemas de adicción que iniciaron desde su adolescencia, según su familia.

La noticia ha conmocionado a fans que crecieron con los personajes de Daveigh Chase y que lamentan la trágica trayectoria de una promesa de Hollywood, generando una ola de homenajes y reavivado la conversación sobre la salud mental, las adicciones y el acceso oportuno a tratamientos médicos.