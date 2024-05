¿Marie Claire Harp le quiere robar el puesto a Irina Baeva? Ya se vio siendo capaz de ser Aventurera y hasta mensaje le mandó al productor.

A siete años de su último montaje, Aventurera regresa a la cartelera en una nueva etapa que contará con la presencia de nuevos actores.

En medio de todas las especulaciones, Juan Osorio -de 66 años de edad- confirmó que ya tenía a su nueva Aventurera.

Se trata nada más y nada menos que de Irina Baeva -de 31 años de edad- actriz rusa que cuenta con una amplia trayectoria dentro de las telenovelas mexicanas.

La participación de Irina Baeva en Aventurera ha generado gran expectación, y es que ya se empieza a cuestionar si podrá cumplir con el papel.

Incluso, ya le habría surgido una rival a Irina Baeva, se trata nada más y nada menos que de Marie Claire Harp -de 31 años de edad- quien ya se vio como Aventurera.

Aunque todavía no se estrena, el papel de Irina Baeva como Aventurera ha creado gran expectación por ser un personaje interpretado por grandes famosas.

Muchas personas ya se han cuestionado sobre si Irina Baeva podría cumplir con el rol de Elena Tejero, y es que han recordado a las famosas que la han interpretado.

En este sentido, algunos incluso ya han buscado a otras artistas que puedan realizar el trabajo de Aventurera.

Tal es el caso de Marie Claire Harp, quien fue cuestionada por varios reporteros sobre si podía ser Aventurera.

Marie Claire Harp concedió una entrevista con varios medios de comunicación en donde se dijo dispuesta a interpretar a Elena Tejero pero, ¿e Irina Baeva?

En el video compartido por el programa Hoy, Marie Claire Harp cuestionó sobre lo que se necesitaba para ser la Aventurera.

A Marie Claire Harp le gustó tanto la idea, que señaló que le iba a mandar un mensaje a su “amigo” Juan Osorio.

Durante su intervención, Marie Claire Harp señaló que siempre ha querido dedicarse a la actuación.

Sin embargo, una mala experiencia hizo que Marie Claire Harp se alejará de su sueño y así lo reveló a los medios de comunicación.

Marie Claire Harp señaló que en ese casting, la productora le dijo que nunca podía ser actriz por su estatura.

Y ese comentario le afectó tanto que ha preferido desarrollarse en otros ámbitos del medio del espectáculo.

“Cuando fui a hacer el casting, yo recuerdo perfectamente cómo la productora se quitó los lentes así y me vio de abajo hacia arriba y me dijo ‘nunca pruebes en la actuación, tú no puedes ser actriz porque eres muy alta’”

Marie Claire Harp