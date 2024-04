Coco Máxima reveló algunos detalles de su futura participación en Aventurera, pues se ha estado diciendo que le dieron el protagónico.

La joven se encuentra en un buen momento dentro de su carrera como actriz, pues es parte del elenco principal de la exitosa telenovela El amor no tiene receta.

Historia en la que si bien llegó como reemplazo de la influencer Wendy Guevara que ya estaba contemplada, ha sabido ganarse el cariño de los fans.

¿Coco Máxima se enamoró de Nicola Porcella? Sus besos en ‘El amor no tiene receta’ quedaron a la primera

VIDEO: El beso de Coco Máxima y Nicola Porcella en El amor no tiene receta ya se hizo realidad

Coco Máxima, protagonista de “El amor no tiene receta”, sigue siendo víctima de amenazas y ataques por ser una mujer trans

Por lo que otro gran paso para Coco Máxima fue el de ser considerada con un papel para la puesta en escena de Aventurera.

Una obra de teatro que estará llegando próximamente a las carteleras y que ya cuenta con los primeros detalles revelados por la actriz.

La actriz Coco Máxima no pudo ocultar ante los medios la emoción que siente de pronto formar parte del elenco para la obra de teatro de Aventurera.

De acuerdo con lo que comentó, los ensayos de la puesta en escena iniciarán cuando termine con las grabaciones de El amor no tiene receta.

Como Máxima también aprovechó las cámaras y micrófonos de la prensa para expresar lo agradecida que se siente por la oportunidad que le han brindado.

“Estoy bien emocionada, me enorgullece mucho y me honra muchísimo que me hayan contemplado para este gran proyecto”.

Coco Máxima