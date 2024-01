Nicola Porcella -de 35 años de edad- le hace guiño a Aventurera porque quiere dar el salto al teatro y estaría dispuesto a interpretar hasta un árbol.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella ha tenido mucho trabajo.

Actualmente, el conductor peruano está grabado una telenovela con Juan Osorio, la cual se llamará “El amor no tiene receta”.

Pero, Nicola Porcella tiene expectativas ambiciosas y también quiere incursionar en el teatro.

Juan Osorio -de 66 años de edad- lleva casi un año planeando la nueva versión de Aventurera y hasta reveló que quiere como protagonista a Irina Baeva.

Pero, recientemente se reveló que Juan Osorio también está considerando a Nicola Porcella para participar en la obra de teatro.

Nicola Porcella está más que listo para participar en esta obra y no le importa el personaje, así tenga que interpretar a un árbol.

“Lo que me diga el señor (Juan Osorio) yo lo que me pongan. Si me ponen de árbol 5, vamos de árbol 5″

Nicola Porcella