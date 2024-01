Irina Baeva -de 31 años de edad- se indignó por una pregunta incómoda sobre Gabriel Soto. ¿La cuestionaron por su boda?

El noviazgo de Irina Baeva y Gabriel Soto -de 48 años de edad- ha sido blanco de rumores, pues se dijo que se habían separado e incluso que se habían casado en secreto.

Recientemente, Gabriel Soto confirmó que está dispuesto a ser padre junto a Irina Baeva, pero la actriz ya no quiere hablar del tema.

Irina Baeva ha tratado de ser transparente sobre algunos detalles de su relación con Gabriel Soto, por lo que reveló que aún no está en sus planes ser madre.

Un reportero de Chisme No Like se encontró a Irina Baeva en el aeropuerto y le cuestionó si uno de sus deseos del 2024 era ser mamá.

Irina Baeva respondió incómoda que no: “No, no todavía. Siempre preguntan lo mismo”, dijo la actriz tajantemente.

“Creo que cada vez que estoy en el aeropuerto me pregunta: ‘¿Pero tienes ganas de ser mamá?’ y la próxima vez que aterrizo de algún lado me dice: ‘¿Tienes ganas de ser mamá?’ Claro que sí quiero ser mamá, lo he dicho en repetidas ocasiones”

Irina Baeva