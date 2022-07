La salud de Andrés García se ha visto afectada por varios factores y algunos de sus amigos se han acercado a él, pero este no fue el caso de Roberto Palazuelos y el actor lo llamó mierda, además lo retó a un duelo: “Vamos a darnos un par de balazos”.

Roberto Palazuelos y Andrés García tenían una buena amistad hasta finales del año pasado, cuando un malentendido los habría distanciado.

Todo comenzó cuando el actor de 81 años, reveló que toda su herencia sería para el ‘Diamante negro’, pues no mantenía una buena relación con sus tres hijos.

Después, Roberto Palazuelos aseguró que tenía el poder para vender el ‘castillo’, una propiedad de Andrés García.

Esto habría provocado algunas declaraciones desafortunadas entre ambos y por eso se distanciaron, pues Andrés García dijo que lo iba a quitar de su testamento.

Roberto Palazuelos explicó que él no tenía intención de arreglar la situación: “Supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo y yo lo quiero mucho”.

Roberto Palazuelos y Andrés García (Agencia México)

Andrés García llama ‘mierda’ a Roberto Palazuelos y no reta a un duelo

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, fue cuestionado su ya había tenido contacto con Roberto Palazuelos, por lo que el actor explotó.

“Roberto Palazuelos no está para nada bien (...) Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar y que tengo una debilidad tremenda ahora se pone a decir pende... de mí” Andrés García

Andrés García le mandó un contundente mensaje a Roberto Palazuelos: “Robertito, culer... Palazuelos, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos como los hombres”.

Andrés García y Roberto Palazuelos (Agencia México)

El actor aseguró que esperaba a Roberto Palazuelos a las 3 de la tarde y le exigió que dejara hablar de él, pues solo buscaba su fama.

“Hazte tu propia publicidad pendejete, tú sí has hablado mal de mi y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie que tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, ¿quién caraj... eres tú?, un pobre pende... engreído” Andrés García

Andrés García reveló que Roberto Palazuelos amenazó a su familia con que él se iba a encargar de que se ‘murieran de hambre.

Andrés García niega que haya hablado con Andrea García

El actor Andrés García fue cuestionado sobre si ya había hablado con su hija Andrea García, quien había asegurado en el mismo programa e Instagram, que ya habían tenido contacto.

Andrés García desmintió que se haya reconciliado con Andrea García y mencionó que no habían hablado desde hace 10 años.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara de pende... o la pende... es ella, algo pasa ahí. Hace 10 años que no me habla, despareció” Andrés García

Andrea García y su papá, Andrés García (@ realandreagarcia / Instagram)

El actor mencionó que era mejor que su hija no le hablara, pues en sus peores momentos había personas que no se le había acercado, como en el caso de sus hijos.

También aseguró que con sus hijos mayores tampoco tenía contacto: “Lo he visto, pero ni nos hablamos”.

“Ni los necesito, ni espero que me necesiten, porque les voy a pagar con la misma moneda a todos” dijo Andrés García sobre la relación con sus hijos.