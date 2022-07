Roberto Palazuelos declina tirarse de balazos con Andrés García, quien en una reciente entrevista lo retó a un duelo que, a petición del actor de 81 años de edad, se llevaría a cabo en septiembre de este año.

Y es que Roberto Palazuelos, de 55 años de edad, no entiende de dónde viene el odio que Andrés García le tiene ya que desde hace muchos años lo conoce y lo ha apoyado.

“Yo me alejé del señor Andrés García porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más”, manifestó a los reporteros del programa Chisme No Like que lo interceptaron en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Así como aclaró desconocer el por qué de los constantes ataques del veterano actor: “No sé de dónde viene ese odio de él hacia mí, ni quien le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos”.

Evidentemente molestó recordó que él y su padre han ayudado a Andrés García y a las familias que éste tiene: “Toda mi familia le ha dado un cariño impresionante, ha ayudado a Margarita, asesorado legalmente a Margarita, soy yo”.

Roberto Palazuelos y Andrés García (Agencia México)

Roberto Palazuelos desconoce situación de Andrés García

Aunque hace algunos días, Andrés García acaparó titulares ya que fue hospitalizado tras sufrir una caída, Roberto Palazuelos dice no estar enterado de lo que pasa en la vida del que fue su amigo.

“Yo ni si quiera sé si está cojo o no ,no lo he visto, ni necesito colgarme de nadie, me sobra la publicidad”, subrayó y exigió a los reporteros que se hiciera a un lado ya que le bloqueaban el paso. “Dejénme pasar”, citó.

Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosbadeaux / Instagram)

Roberto Palazuelos no se tirará balazos con Andrés García

Finalmente, tras enterarse que Andrés García lo había retado a un duelo de balazos, desechó de inmediato lo propuesta:

“No estamos en el viejo Oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una cosa así”, pronunció y al ver que la prensa insistía le aventó el micrófono a una reportera y apresuró el paso.