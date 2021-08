Ximena Sariñana quiere hacer colaboración con Christian Nodal

Ximena Sariñana dijo que le gustaría hacer una próxima colaboración con un a rtista de regional mexicano , por lo que desearía fuera Christian Nodal.

La cantante, Ximena Sariñana habló de su nuevo disco y del crecimiento que ha tenido en su carrera musical, en la que no descarta tener más colaboraciones en un futuro.

En una entrevista realizada por el ‘Escorpión Dorado’ para su canal de YouTube, Ximena Sariñana habló de la próxima colaboración que le gustaría tener, señaló a su prospecto.

El influencer la nombró como la artista de las colaboraciones , debido a las distintas participaciones que ha tenido con cantantes de diferentes géneros.

Debido a ello, le cuestionó sobre con quién le gustaría tener su próxima colaboración, a lo que ella contestó que desea a alguien del regional mexicano “con Christian Nodal”, dijo.

Por otra parte, se hizo burla a sí misma, y recordó que siempre ha sido “confundida” con otras cantantes como:

Por otra parte, Ximena Sariñana habló de su c recimiento en el ambiente musical y apuntó que fue compañera de clase de Natalia Lafourcade.

Ximena Sariñana dijo que estudio en la Academia de Música Fermatta y posteriormente se becó en Berklee College of Music, último grado que obtuvo gracias al impulso de Natalia

La cantante y actriz mexicana dijo que desde que ella y Natalia iban juntas en Fermatta, Natalia ya tenía una carrera en el mundo de la música pues estaba haciendo su primer disco.

Explicó que ella fue corista de Natalia , “si cantas chido, deberías hacer los coros en mi banda…”.

Posteriormente, fue la misma Natalia quien reconoció el talento de Ximena Sariñana y l a impulsó a audicionar para una beca en Berklee.

“Ella me dijo que podría audicionar y me podrían dar una beca en Berklee, audicioné y me la dieron… Sí, Nat era mi sensei… de mi edad”.

Ximena Sariñana, cantante.