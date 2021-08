¿Ximena Sariñana se peleó con Danna Paola? La actriz de ‘Amarte duele’ lo confiesa

Ximena Sariñana y Danna Paola iniciaron sus carreras desde muy pequeñas, aunque iniciaron en la actuación también se han desarrollado en la música.

Aunque siempre se ha hablado de una rivalidad entre Danna Paola y Belinda , parece ser que en realidad mantiene diferencias con Ximena Sariñana.

Ximena Sariñana acudió como invitada con ‘ El Escorpión Dorado ’ para su sección ‘Al volante’. Ahí la cantante habría revelado una supuesta rivalidad con Danna Paola cuando eran niñas.

Todo comenzó cuando ‘El Escorpión Dorado’ cuestionó a Ximena Sariñana sobre la agresividad que ha mostrado en algunos de sus personajes.

En este sentido le cuestionó sobre si alguna vez se llegó a pelear con alguien cuando era más pequeña se había peleado con alguien.

Ximena Sariñana siguió con la broma y señaló que ella se peleó con Danna Paola cuando eran pequeñas.

Comentó entre risas Ximena Sariñana sin aclarar si fue verdad o no, aunque por la manera en la que lo conto insinuó era una broma.

A la anécdota que se refirió Ximena Sariñana, es cuando Danna Paola le confesó al ‘Escorpión Dorado’ que se peleó a golpes con una compañera.

Danna Paola destacó que su compañera le empezó a decir que era fea y no entendía como era protagonista.

“Me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia y obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dijo ‘Eres una aburra y no sabes nada y aparte estás horrible, yo no sé cómo eres la protagonista’”

Danna Paola