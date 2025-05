Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como el streamer Westcol -de 24 años de edad- ha vuelto a encender las redes.

Tras las graves acusaciones que lo salpicaron en la polémica de Alana Flores -de 24 años de edad- Westcol reapareció en la playa.

El jueves 29 de mayo, Westcol compartió varias historias en Instagram.

Estas publicaciones han sido interpretadas como una nueva reacción ante las acusaciones que lo salpicaron en la polémica de Alana Flores.

En una de sus historias se escucha a Westcol decir que la noche anterior durmió tan profundamente, que ni la cama destendió .

Enseguida, el influencer colombiano presume su viaje en la playa.

“Dios mío, brother, esto está demasiado hermoso, estoy impactado, qué belleza de mar”, comentó Westcol en otra historia.

Ante las acusaciones, Westcol aseguró que no se trata de él e incluso le expresó su apoyo a Alana Flores ante el difícil momento que está pasando.

Sin embargo, sus declaraciones posteriores generaron más controversia.

“Alana, te voy a apoyar en esta ocasión, pero en mi opinión, si hay una foto que se filtra por ahí, eso le pasa a cualquiera”, dijo.

“Lo que no pasa es que sea inteligencia artificial, pero en caso de que no sea, cuántas mujeres que se están tirando piedras no se han m*mado un buen p*ne”

Westcol