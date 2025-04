Wendy Guevara -de 31 años de edad- está muy feliz conduciendo en Miami, pero ya tiene ‘boleto comprado’ para regresar a México.

La carrera de Wendy Guevara está en ascenso y sorprendió todos al conducir del programa ‘Desiguales’.

Aunque a Wendy Guevara le está yendo muy bien en Miami, ya tiene fecha de regreso a México para seguir con su apretada agenda.

En febrero, Wendy Guevara sorprendió a todos al cambiar de residencia por cuestiones de trabajo.

Wendy Guevara estuvo viviendo en Estados Unidos una corta temporada para ser parte del programa ‘Desiguales’ de TelevisaUnivision.

La influencer reveló a De Primera Mano que durante los fines de semana ha viajado a México para cumplir con fechas pactadas.

Asimismo, Wendy Guevara aprovechó para negar que Adamari López -de 53 años de edad- la haya tratado mal.

La conductora reveló que el 18 de abril termina sus labores en Desiguales y se regresa a México , aunque originalmente su contrato culminaba el 14 de abril.

Pero este se extendió porque está reponiendo días de trabajo, a los cuales faltó por sus compromisos en México.

El éxito laboral de Wendy Guevara ha sido arrollador, pero sus fans quieren saber cómo va en cuestiones del amor.

Wendy Guevara reveló que tiene varios “amigos” en México: “No ando tan sola cuando vaya a México”

La influencer no dio detalles de su relación o el nombre de sus parejas, pues dice que tiene varios “amigovios”.

Wendy Guevara se quejó de que en Miami no había “pescado” novio y eso que hasta la confunden con Karol G, de 34 años de edad.

“Aquí en Miami no tengo nada, estoy sola, me da depresión (…) yo dije, si todos me ven con cara de Karol G, ojalá haya algún hombre, pero solo los hombres me ven con esa cara”

Wendy Guevara