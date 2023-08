Paola Suárez no fue a la fiesta de Galilea Montijo aunque quisiera celebrar junto con Wendy Guevara su triunfo en La Casa de los Famosos México.

Hace una semana, Galilea Montijo sorprendió a los finalistas de La Casa de los Famosos México al invitarlos a una gran fiesta que iba a realizar en su casa.

En ese momento, Galilea Montijo les dejó claro a los finalistas que podían llevar a sus parejas e incluso reveló que ya había invitado a las amigas de Wendy Guevara y que se encontraban muy emocionadas de ir.

Sin embargo usuarios se sorprendieron al ver que en un live, Paola Suárez -de 30 años de edad- compartió que estaba viajando para León, Guanajuato.

De inmediato, Paola Suárez fue cuestionada sobre la fiesta de Galilea Montijo quien tiene 50 años, por lo que reveló la razón por la que no se le vio.

Paola Suárez confesó que ella tenía muchas ganas de ir, pero “no quería estarles rogando”, ¿será que Galilea Montijo se arrepintió de haberla invitado?

Tras el final de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo organizó una gran fiesta en su casa para celebrar a los finalistas del reality show.

A través de las redes sociales se han difundido varios videos que muestran lo bien que se la pasó Wendy Guevara -30 años- este lunes 14 de agosto en la fiesta de Galilea Montijo.

Sin embargo usuarios se sorprendieron al ver que Wendy Guevara había acudido sin sus amigas, pese a que Galilea Montijo había señalado que si las invitó.

Fue el mismo 14 de agosto que Paola Suárez realizó un live en donde mostró que iba a viajar para León, Guanajuato.

De inmediato usuarios le cuestionaron sobre la fiesta de Galilea Montijo y las razones por las cuáles no había acudido.

Paola Suárez se mostró triste pues señaló que ella si quería acudir a la fiesta de Galilea Montijo y estar con Wendy Guevara, pero al final una fuerte razón impidió que fuera.

En su video, Paola Suárez señaló que fue porque quedaron en mandarle la dirección y al final no lo hicieron.

“No me pregunten por la fiesta, comadres ya ven que el día de hoy teníamos la fiesta en la casa de Galilea, quedaron de mandarme la ubicación, la dirección, y no me la mandaron, no sé por qué”

Paola Suárez