Cayó en su propia mentira, Wendy Guevara de 30 años de edad es exhibida por un comunicador en programa de Youtube.

Jorge Carbajal arremete contra Wendy Guevara en transmisión en vivo del programa En Shock, por llamarle mentiroso al revelar uno de sus próximos proyectos.

Sin embargo, tiene pruebas donde la influencer mexicana es la mentirosa de esta historia.

Wendy Guevara continúa realizando diversos proyectos y recibiendo nuevas oportunidades desde el momento en que se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Aunque sus inicios, fueron en las redes sociales su participación en el reality show hizo que su popularidad creciera de manera impresionante.

Para nadie es un secreto que a Wendy Guevara le ha cambiado la vida desde que aumentó su fama, pues se mantiene ocupada con diversos proyectos.

Recientemente, Jorge Carbajal había comentado una historia sobre un pleito que habían tenido Wendy Guevara y Sergio Mayer de 57 años de edad por cuestiones de dinero y contratos laborales.

Sin embargo, en toda esta historia lo que expresó el conductor fue que dichos contratos son de Walmart y Amazon que quieren colaborar con Wendy Guevara.

Al instante, de que Wendy Guevara y Sergio Mayer se enteraron de que Jorge Carbajal había revelado sus proyectos lo tacharon como “mentiroso”.

No obstante, a Jorge Carbajal le mandaron un video donde Wendy Guevara está platicando con sus seguidores de todos sus proyectos en puerta para los próximos meses.

Wendy Guevara le muestra el celular a sus fans donde tiene una lista de sus diferentes giras y proyectos, lo que llamó la atención uno de sus pendientes se encuentra el proyecto de Amazon.

Dicho lo anterior, Jorge Carbajal expone que Wendy Guevara es la mentirosa en su propia historia, debido que el decía la verdad al revelar que uno de sus proyectos era con la marca Amazon.

Expresa el comunicador que varios internautas aseguraban que el solo quería subirse de la fama de Wendy Guevara, lo cual no era cierto ya que el sabía la verdad de los proyectos laborales de Wendy Guevara.

“Yo solo se los pongo aquí para que sigan diciendo que soy un mentiroso, a mi no me da o me quita que me digan mentiroso, pero ahí las cosas se van demostrando”

Jorge Carbajal