Wendy Guevara ya se enteró de lo que le dijo Gustavo Adolfo Infante defendiendo a Libertad Palomo y muy a su estilo le mandó a decir “oblígame perro”.

A través de un en vivo que Wendy Guevara -de 30 años de edad- hizo, se posicionó sobre toda la polémica que se le ha hecho con Libertad Palomo.

Fue ahí donde dijo que estaba enterada que Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- la quiso humillar por defender a Libertad Palomo, y claramente Wendy Guevara no se iba a dejar.

El pasado 18 de septiembre, Libertad Palomo de 55 años de edad, dio una conferencia de prensa en la que ponía punto final a Wendy Guevara y la polémica que se generó.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante decidió opinar al respecto de lo que se había provocado, pero no sobre la población LGBT, sino de la importancia de Libertad Palomo.

Durante la transmisión de ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante finalizó una entrevista que tuvo con Libertad Palomo, para mandarle un mensaje a Wendy Guevara.

Y es que en días anteriores, Wendy Guevara había dicho no saber quién era Libertad Palomo y parece que esto le incomodó a Gustavo Adolfo Infante.

El periodista de espectáculos, le dijo a la influencer que si no sabía quién era Libertad Palomo, debería de googlear para informarse.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante elogió la trayectoria que Libertad Palomo tiene en cine, teatro y televisión, diciendo “merece un respeto”, porque “hay niveles”.

Wendy Guevara ya se enteró de lo que Gustavo Adolfo Infante le dijo por defender a Libertad Palomo y le dejó claro que con ella no va a ser chismerio como hace con otros en el espectáculo.

“A mí tú no me vas a venir a mandar ni a hacer putos juegos, ni pendejadas, como le haces chismes y escándalos a todo mundo, conmigo no”.

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara dejó claro que ya estaba enterada de las palabras del periodista y claramente no se iba a quedar callada.

Además de aplicarle un “oblígame perro”, Wendy Guevara explicó que ella no tiene porqué estar enterada de quién es Libertad Palomo y que ni le interesa saber.

“Yo no tengo porque saber quién es quién del medio artístico, a mí me vale tres hectáreas de verga, a ver, oblígame, quiero que me busques y me obligues a googlear a quien tu quieras, señor loco”.

Wendy Guevara, influencer.