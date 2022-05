¿Violeta Isfel y Manelyk también se pelearon? Esto es lo que sabemos sobre la relación entre la actriz y la influencer en la tercera temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

La semana pasada Manelyk vivió momentos complicados, luego que durante los ensayos se enfrentó a Olivia Collins y es que la actriz se molestó porque la influencer no había salido del salón a tiempo y a ella le tocaba practicar.

Aunque Violeta Isfel no pudo estar presente cuando se suscitó el incidente debido a que tuvo que ser hospitalizada, la famosa fue cuestionada sobre el conflicto entre Manelyk y Olivia Collins.

A través de sus redes sociales, Violeta Isfel se ha mostrado muy emocionada de poder participar en la tercera temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a Raymix.

Sin embargo el pasado 12 de mayo trascendió que Violeta Isfel tuvo que ser hospitalizada por una severa deshidratación y después se le detectó amebas.

Luego de que Violeta Isfel compartió que ya había salido del hospital, la actriz regresó a sus ensayos de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Violeta Isfel fue cuestionada sobre su relación con Manelyk, luego de la pelea que tuvo con Olivia Collins.

Violeta Isfel confesó que desde el hospital estuvo muy al pendiente de todo lo que pasó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pues le preocupaba mucho que pudiera salir nominados.

YosStop está embarazada; dice que no lo esperaba

¿Quién es Óscar Cano, ex participante de Exatlón México que quería pagar un hotel con likes?

Sobre su relación con Manelik, Violeta Isfel confesó que no ha tenido problemas con la influencer pero que en una ocasión vivieron un momento incómodo, pero no pasó a mayores.

“No, yo no he tenido ningún problema con Mane. Mas bien una vez nos tocó compartir el salón y estábamos una ella y uno nosotros. Y en una de esas entró la sexóloga e hizo una dinámica con ellos y terminó y ellos querían bailar. Entonces yo le dije no espérame nos toca a nosotros”

Violeta Isfel