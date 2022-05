La actriz Violeta Isfel ha contado en varias entrevistas sobre cómo fue su vida a lado del padre de su hijo Omar, entre lo que se incluye detalles de la violencia que tuvo que vivir junto a su expareja.

Violeta Isfel contó en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, que conoció al padre de su hijo cuando ella tenía 15 años y él 21, luego de algunos meses decidieron vivir juntos y esta decisión molestó a su familia, pero respetaron su decisión.

Rommel Ramírez, papá de su hijo, era un hombre con alcoholismo que llegó a maltratar a Violeta Isfel en varias ocasiones.

Violeta Isfel (Agencia México)

La actriz de ‘Atrévete a soñar’ contó que cuando decidió irse de su casa, primero le dijo a su padre: “Ya me voy de la casa, ya no puedo más, no me gusta que estén discutiendo”.

El padre de Violeta Isfel le dijo que se fuera en ese momento y que se llevara sus cosas. Ella se fue a vivir a la casa de la familia de su novio.

Cuando tenía 17 años descubrió que estaba embarazada y vivió durante 4 años con el padre de su hijo, pero pasó episodios de violencia.

Violeta Isfel narra que cuando le contó a Rommel que sería padre, este reaccionó indiferente y cuando nació su bebé, la situación con él fue empeorando.

El ex de Violeta Isfel la corrió en medio de la lluvia con su bebé

La actriz vivió un suceso terrible cuando su hijo aún era un bebé, pues no podía hacer ruido o la regañaban.

“Omar no podía llorar, no podía hacer un escándalo porque entonces me regañaban horrible porque no tenía derecho a gritar ni nada” Violeta Isfel

Violeta Isfel narra que con el nacimiento de su hijo Omar, ella se atrevió a decir cosas que nunca se imaginó.

Una noche mientras ella preparaba una mamila, su ex trató de sacar a su hijo de la casa cuando estaba lloviendo.

Violeta Isfel y su hijo Omar (@omar.isfel / Instagram)

“Mi hijo estaba en la andadera y entonces lloraba, pues tenía hambre y el otro bajó en energúmeno y dijo: ‘ay este escuincle’. Lo toma de la andadera, estaba lloviendo y quiso sacarlo y dijo: ‘este niño va aprender’, en eso lo detengo y le digo: ‘¿estás loco? ¿qué te pasa?’ No lo vas a llevar a ningún lado” Violeta Isfel

Comenta que fue la primera vez que se atrevió a levantar la voz y eso hizo enojar a su expareja, incluso intentó golpearla.

“¿Vas hacerlo? Vas, pero aquí donde no se note el chingadazo, sino mejor no lo hagas, pero ya” le dijo violeta a Rommel y este aventó a su bebé y se fue.

Este suceso la hizo entender que tenía que abandonar a su expareja e ideó una estrategia para abandonar la casa.

Violeta Isfel (@violetaisfel / Instagram)

Violeta Isfel recibía una beca del CEA con la que mantenía a su ex y su bebé y comenzó por decir que la había perdido.

Recibió ayuda de su familia y el día que decidió irse de la casa de su ex, ella sacó sus cosas con ayuda de su papá.

“No te puedo explicar la emoción que sentí de saber que lo había logrado, que me había ido” dijo Violeta Isfel.

La actriz siguió su vida junto a su bebé y retomó su carrera, ahora sigue en proyectos teatrales y de televisión.