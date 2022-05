¿Raúl Araiza sale con Manelyk? El conductor aclara los rumores sobre que estaría estrenando nueva novia tras terminar su romance con Margarita Vega.

Desde que inició ‘Las estrellas bailan en Hoy’, surgió el rumor de que entre Raúl Araiza y Manelyk ha existido una gran conexión y que pronto podrían dar un paso más en relación.

Tras la controversia, Alex Kaffie reveló que Raúl Araiza y Manelyk ya se habían intercambiado sus teléfonos y que pronto podrían salir a cenar.

Luego de casi ocho meses de relación, Raúl Araiza confirmó en febrero que había terminado su relación con Margarita Vega. De acuerdo con el conductor del programa Hoy su romance finalizó ya que ambos tenían diferentes planes.

En medio de la controversia sobre su posible romance con Manelyk, Raúl Araiza reveló cuál es la relación que mantiene con la ex integrante de Acapulco Shore y La casa de los famosos.

Durante la sección “¿De qué me hablas?” del programa Hoy se habló sobre el supuesto romance que tenía Raúl Araiza con Manelyk.

Martha Figueroa señaló que no le parece raro que vinculen sentimentalmente a Raúl Araiza con Manelyk ya que el conductor del programa Hoy es uno de los hombres más cotizados.

Por su parte Raúl Araiza se mostró sorprendido de estos rumores pues asegura que no entiende de dónde pudieron surgir pues no hay una relación entre ellos.

“No sé de dónde salió es mentira, un día vino aquí y me dijo yo soy tu fan y le dije yo de ti de Acapulco shore”

Ante los cuestionamientos de Maryfer Centeno, Raúl Araiza reconoció que Manelyk es una mujer muy guapa, pero no por eso significa que vaya a tener una relación con ella.

“Si está guapa se me hace una mujer muy bella”

Raúl Araiza no es el único hombre con el que ha sido vinculado sentimentalmente a Manelyk, pues también se ha revelado que mantiene una gran relación con Carlos Speitzer.

Ante estos rumores, Raúl Araiza señaló que entre Mannelyk y Carlos Speitzer si podría existir algo.

“Con el Charly se me hace que si puede chocar sus carritos, yo se me hace muy bella, muy guapa pero no hay nada”

Raúl Araiza