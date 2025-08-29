Violeta Isfel revivió su rivalidad con Eiza González -de 35 años de edad- en la telenovela “Lola, Érase una vez”.

“En esa época, Eiza no me quería mucho”, aseguró Violeta Isfel -de 40 años de edad- durante su entrevista en YouTube.

Violeta Isfel y Eiza González no se querían en “Lola, Érase una vez”

Durante su entrevista en Faisy Nights en YouTube, Violeta Isfel revivió su rivalidad con Eiza González en la telenovela “Lola, Érase una vez”.

De acuerdo con Violeta Isfel, ella audicionó para se protagonista pero, se quedó con el papel de Gaby, parte de la banda El Séquito de la Princesa.

Violeta Isfel, actriz. (@SoyVioletaIsfel)

Y aunque la actriz no reveló los motivos de su enemistad con Eiza González en el 2007, aseguró que no se querían mucho.

Sin embargo, mientras estaba el proyecto, llegaron a conocerse mejor gracias al hijo de Violeta Isfel, Omar Isfel, con quien hizo una “conexión bien padre”.

Tras darse la oportunidad de platicar, Eiza González le pidió consejos a Violeta Isfel sobre cómo sobrellevar la presión de su trabajo.

En ese momento, la actriz de Atrévete a soñar se limitó a animar a su compañera, de quien hoy en día se siente orgullosa.

Pues para Violeta Isfel, Eiza González sería la muestra de “cómo puedes irte transformando para cumplir con todas tus metas”.

Eiza González debutó en “Lola, Érase una vez”

La telenovela “Lola, Érase una vez” fue emitida entre el 2007 y 2008, marcó el debut protagónico de Eiza González en la televisión mexicana.

La historia fue la versión mexicana de la serie argentina “Floricienta”, por lo que rápidamente conectó con el público adolescente y le otorgó visibilidad a todo el elenco.

Durante las grabaciones, Violeta Isfel tenía 23 años e interpretó a Gaby , amiga de Lola y parte de la banda El Séquito de la Princesa.