A través de sus redes sociales, Violeta Isfel anunció que ya no formará parte del 2000 x siempre Tour, donde estaba participando con otras estrellas y cantantes desde hace un tiempo.

Algo que tomó por sorpresa a fans de Violeta Isfel, más aún cuando el 2000 x siempre Tour aún tiene varias fechas por cumplir.

Violeta Isfel confirmó que ya no es parte de 2000 x siempre Tour

En una publicación en Instagram, Violeta Isfel se limitó a mencionar que ya no es parte del 2000 x siempre Tour de forma inmediata; es decir, ya no participará en las siguientes fechas a partir de este momento.

Además de despedirse del 2000 x siempre Tour, Violeta Isfel aprovechó para agradecer a todos sus fans que la apoyaron en esta serie de conciertos, así como a sus compañeros y compañeras.

Asimismo dejó entrever que le comunicaron esta decisión hace poco tiempo, es decir, habría sido algo de último momento, de ahí que tomara por sorpresa a todos los fans de la cantante y actriz.

No se dieron más detalles al respecto; por su parte la producción de 2000 x siempre Tour tampoco ha salido a dar una declaración acerca de este anuncio.

Violeta Isfel, actriz (Instagram | @violetaisfel)

Violeta Isfel habría sido despedida de 2000 x siempre Tour

Si bien no hay una versión oficial, Violeta Isfel habría dado a entender que fue despedida del 2000 x siempre Tour, debido a ciertas frases en su publicación y respuestas a comentarios.

Para empezar está el hecho de que Violeta Isfel menciona que apenas le comunicaron que ya no sería parte del 2000 x siempre Tour, como señalamos anteriormente.

A esto hay que apuntar también que una fan le dijo que estaba triste porque ella tenía boletos solo para ver a Antonella; a lo que la actriz respondió que lo sentía; pero no fue su decisión, sumando a la teoría que fue despedida.

Esto ha hecho que fans consideren que la cantante fue sacada del proyecto por su polémica donde cobraba por saludos y fotos, tanto a fans, como a miembros del staff donde ella se presentaba.

Habrá que esperar una declaración oficial de 2000 x siempre Tour, para saber más al respecto.

Violeta Isfel, actriz. (@SoyVioletaIsfel)

Con información de Instagram.