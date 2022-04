La actriz mexicana Violeta Isfel, confesó que es adicta al trabajo y le cuesta trabajo decir que “no” a nuevos proyectos.

Recordemos que, recientemente Violeta Isfel cerró sus negocios de hamburguesas para dedicarse al cien por ciento a su carrera como actriz.

Por otro lado, hace un par de meses habló abiertamente sobre su depresión y cómo fue que la superó.

En aquel entonces, comentó que empezó a trabajar de una forma poco sana debido a este problema de salud mental.

Sin embargo, aunque Violeta Isfel ya está medicada, su adicción a los reflectores no cesa, aunque se encuentra mucho más traquila.

“Ese es mi problema que me cuesta decir no, me meto en veinte cosas y luego ando pariendo chayotes para lograr que todo se cumpla”, comentó.

Violeta Isfel confesó que esto ya ha repercutido en su salud: “En escena por ejemplo ya me dio diarrea, ya se me rompió un pie, ya he pasado por mil cosas”.

Pese a ello, la actriz se encuentra trabajando en sí misma y planea ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella.

Violeta Isfel ofrecerá conferencias motivacionales

Violeta Isfel compartió en entrevista para el programa ‘De primera mano’, que está en sus planes ayudar a personas vulnerables.

“Estamos tomando partido para ayudar a mujeres y hombres que no saben qué hacer y se acercan conmigo, porque se sienten con el cobijo para ser ayudados”, contó.

Explicó que muchas personas le escriben en redes sociales pidiéndole ayuda y ya está ideando un plan para poder ayudar a algunos de ellos.

Explicó también, que está preparando conferencias para llevar un mensaje positivo a todas estas personas que la siguen, sobre todo aquellos que atraviesan por ansiedad, depresión o alguna otra enfermedad.

#VioletaIsfel prepara conferencias motivacionales para personas que pasan como ella episodios difíciles#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ff3iT85azd — De Primera Mano (@deprimeramano) April 13, 2022

“Tengo que estructurarla bien porque una conferencia no puede estar ahí de carne chile y de manteca”, señaló.

Finalmente se dijo honrada de ser tomada en cuenta para ayudar a los demás y aseguró que siempre lo haría con gusto.

Yo hablo mucho y de pronto me desvío; estamos en eso porque ya me las están pidiendo. Si algo de mi vida sirve para ayudar a otras personas, lo voy a hacer siempre, encantada de la vida”, dijo para concluir.