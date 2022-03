A Violeta Isfel no se le antoja abrir su cuenta de OnlyFans como ya la han hecho otras celebridades como Ninel Conde. La actriz reveló que por el momento no ha pensado en la posibilidad de estar presente en esta plataforma.

En entrevista para el programa Hoy, Violeta Isfel confesó los motivos por los cuales no le estaría dispuesta a tener su cuenta de OnlyFans, a pesar de que en sus redes sociales ha compartido sensuales fotografías.

Durante su conversación, Violeta Isfel reveló que le mandó un mensaje a Danna Paola tras la muerte de su abuelita pues la actriz conocía como la cantante la quería mucho y era una persona muy importante para ella.

Luego de compartir sensuales fotografías en Instagram, Violeta Isfel fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a crear su cuenta en OnlyFans.

En entrevista para el programa Hoy Violeta Isfel destacó que es algo que no se le antoja hacer, ya que las fotos que compartió es porque su esposo logró captarla en un momento en específico.

“No, la verdad no se me antoja mucho. No esas fotos que yo he subido son porque mi esposo logró capturar un momento muy bonito, es más me vio de una forma que yo nunca me había visto, no me he puesto a pensar en eso la verdad”

Violeta Isfel