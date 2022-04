¿Violeta Isfel dejará de vender hamburguesas? Su restaurante en CDMX está cerrado desde hace varios meses por lo que se cree que el negocio ha llegado a su fin.

Pese a que hace unas semanas Violeta Isfel se mudó a un exclusivo fraccionamiento, propiedad que adquirió a base de mucho esfuerzo y dedicación, tal parece que su etapa como empresaria concluyó.

Y es de que desde hace meses, el negocio de hamburguesas de Violeta Isfel ubicado en la alcaldía Azcapotzalco cerró sus puertas sin explicación alguna.

Violeta Isfel (@violetaisfel / Instagram)

Por lo que fans de la futura conductora de Hoy están utilizando el alcance de las redes sociales para saber los motivos.

“¿Van a reubicar el restaurante?”, “Soy clienta frecuenta y ya van varias veces que voy está cerrado, ¿ya no abrirán?”, “¿Cerraron?”, “¿Por qué ya no abren?”

“¿Alguien sabe si aún abren?”, se lee entre los comentarios de la última publicación de “Isfel Burgers”, la cual data del 10 de octubre del año pasado.

Violeta Isfel dejó de vender hamburguesas en Hidalgo, por bajas ventas

Fue en enero de este 2022 cuando Violeta Isfel tomó una importante decisión alrededor de su faceta de empresaria, la actriz cerró las puestas de su negocio de hamburguesas en Tizayuca, Hidalgo.

En aquel momento, Violeta Isfel reveló que la decisión se basó en las bajas ventas así como porque los dueños del local le subieron la renta a un alto costo.

“Bajaron mucho las ventas, no me da pena decirlo creo que es un situación que todo el mundo está pasando actualmente, no es nada fácil mantener un negocio”, dijo a la prensa.

Así como reveló haber caído en una profunda depresión tras someterse a un agresivo tratamiento para poder embarazarse. La famosa asegura que no podía ni quería levantarse de la cama.

Por ello recurrió a un especialista, quien la guió y la ayudó a salir adelante, su hijo y su esposo también la apoyaron, por lo que hoy Violeta Isfel tiene algunos proyectos en puerta.

Entre ellos está retomar la actuación y pronto debutará en Hoy donde fungirá como conductora. Por otro lado, aún se desconoce qué pasará con su negocio de hamburguesas.