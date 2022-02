VIDEO: William Valdés regresa llorando a su antiguo trabajo, ¿y ‘Venga la Alegría’?

El conductor de ‘Venga la Alegría’, William Valdés, regresó llorando a su antiguo trabajo, el programa matituno ‘Despierta América’, de Univisión.

El viernes 11 de febrero, William Valdés se ausentó de ‘Venga la Alegría’ para viajar a Miami, donde estuvo como invitado en el programa conducido por Alan Tacher y Francisca Lachapel.

Cinco años atrás, William Valdés fue sacado abruptamente de ‘Despierta América’, sin que se dieran mayores explicaciones. Ahora, el propio conductor cubano abordó el tema.

Su sinceridad y las lágrimas que derramó, hicieron que los internautas pidieran a rabiar el regreso de William Valdés a ‘Despierta América’.

En 2017, William Valdés salió de ‘Despierta América’, entre rumores que apuntaban a su mal comportamiento por las adicciones a sustancias ilícitas y alcohol.

En su regreso a la emisión, como invitado, William Valdés se refirió al asunto, comentando entre lágrimas:

William Valdés continuó reconociendo sus errores, señalando que fue sólo hasta su salida del programa que valoró lo que le daba la emisión:

William Valdés ofreció disculpas a todas las personas del programa que afectó con su comportamiento, asegurando que en estos años fuera de la emisión, ha aprendido a ser agradecido:

“Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí, Despierta América lo era todo y no lo sabía”.

William Valdés